Primeiro dia da Vaquejada de Serrinha não registra crimes graves

O primeiro dia de atrações musicais da Vaquejada de Serrinha, na sexta-feira, 8, não apresentou registros de crimes graves. As informações foram divulgadas neste sábado, 9, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

De acordo com a pasta estadual, no total, foram contabilizadas apenas 19 ocorrências, sendo 15 furtos, uma ameaça, uma perda de documento e uma via de fato.

O evento contou com equipes das Forças de Segurança e com as câmeras inteligentes do Sistema de Reconhecimento Facial, instaladas em pontos estratégicos.

A Plataforma de Observação Elevada (POE) continuará estacionada neste sábado, em um ponto estratégico da festa, para monitoramento e auxiliar na captura de criminosos com ordens judiciais.

Também continuam à disposição os mais de 500 policiais militares, com apoio dos Esquadrões Asa Branca e de Polícia Montada, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste, além do posto da Polícia Civil e a assistência do Corpo de Bombeiros.