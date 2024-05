Professora é suspeita de fraude em cartões de estudantes | A TARDE

Uma professora da rede estadual de ensino de Itamaraju, no Extremo Sul da Bahia, é investigada pela Polícia Civil por suspeita de 'passar a mão' em cartões do Bolsa Presença que deveriam ser utilizados pelos estudantes. O programa do Governo da Bahia destina R$ 150 para alunos e alunas assíduos.

Ligados nos passos da pró, agentes da Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira (25), no colégio onde ela trabalha. Foram coletados documentos e outros elementos que identifiquem todas as vítimas que tiveram seus benefícios desviados, bem como as circunstâncias da prática delituosa.

Durante as investigações algumas vítimas foram identificadas e informaram que não receberam o cartão do auxílio estudantil. No entanto, em contato com a central de atendimento, foram informadas que compras haviam sido feitas em estabelecimentos comerciais da cidade, enquanto outros informaram que não tinham conhecimento da existência do cartão.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores analisaram imagens de câmeras de vigilância dos estabelecimentos, as quais comprovam que a servidora realizava compras utilizando diversos cartões em nome dos estudantes.

Diante dos fatos, a professora vai ter que cumprir medidas cautelares, como o afastamento das suas funções, pelo prazo de 180 dias; pagamento de fiança, além de monitoramento eletrônico. As investigações seguem com o objetivo de esclarecer o caso e a responsabilização da autoria.