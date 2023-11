Programa Ouro Negro é ampliado e edital recebe propostas até novembro | A TARDE

O Programa Ouro Negro foi ampliado para 2024 e o edital foi apresentado pelo secretário estadual de Cultura (SecultBa), Bruno Monteiro, nesta quinta-feira,19, no Espaço Xisto Bahia, na rua rua General Labatut, 27, Barris), localizado no prédio da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, em Salvador. As inscrições para o edital são gratuitas e estão abertas de 19 de outubro a 30 de novembro através do site www.cultura.ba.gov.br.

A ampliação programa está para além dos recursos financeiros que em 2024 são R$ 14,7 milhões, praticamente o dobro dos recursos de 2023 (R$ 8 milhões). O foco principal está na maior participação de instituições culturais de matrizes africanas, especificamente afros, afoxés, samba, reggae e blocos de índios, no Carnaval da Bahia e em Festas Populares de todo o estado.

Para Bruno Monteiro, a ampliação do Programa demonstra o reconhecimento do governo do estado sobre a importância da valorização das entidades de matrizes africanas para a cultura baiana. “São 50 anos do surgimento dos blocos afros na Bahia e a força dessas entidades está nas festas populares, no carnaval, mas principalmente no trabalho realizado durante todo o ano nas suas comunidades e terreiros”, disse o secretário. Para ele, fortalecer a arte e cultura negras é um pilar fundamental dessa gestão. “O investimento do governo do estado no Programa Ouro Negro não é só um compromisso de governo, mas é um entendimento sobre a importância dessas entidades e sua participação nas festas populares por toda Bahia”, afirmou.

Ao todo mais de 170 propostas serão contempladas, sendo admitidos até um projeto por proponente para cada Festa Popular, indicando a faixa de apoio requerida. Além dos desfiles do carnaval em diversas cidades do estado da Bahia, as instituições também poderão se inscrever para participarem da Micareta de Feira de Santana, da Lavagem do Bonfim, Lavagem de Itapuã e da Lavagem de Santo Amaro, em 2024. Para quem inscrever proposta para desfilar no Carnaval de Salvador, a novidade é que além dos circuitos Dodô, Osmar e Batatatinha, a entidade poderá se inscrever para participar de algum dos outros 05 circuitos oficiais: Orlando Tapajós, Sérgio Bezerra, Batatinha, Riachão, Mestre Bimba e Mãe Hilda Jitolú.

Outro destaque para 2024 é a inserção de pontuação diferenciada para as instituições que possuírem em seu quadro diretivo, além de Jovens Negros e/ou Mulheres Negras, também pessoas LGBTQIAPN+. Também serão admitidas atuações em rede, quando duas ou mais entidades de matriz africana se juntam em uma proposta, desde que garantida a identidade dos segmentos das entidades envolvidas.