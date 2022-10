Projeto do Estado investirá US$ 150 milhões na agricultura familiar

O projeto do Governo do Estado, Bahia Produtiva, terá mais US$ 150 milhões em investimento para a agricultura familiar. A aprovação foi anunciada pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), do Ministério da Economia. Executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), a nova operação terá início em 2023.

A novidade segue a conceito do projeto atual Bahia Produtiva, que promove o apoio ao desenvolvimento rural sustentável e a inclusão de ações importantes como a da oferta e o acesso aos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), fomento à base de produção de sistemas produtivos estratégicos, agroindustrialização e apoio à gestão dos empreendimentos e comercialização da produção.

O projeto já atendeu mais de 120 mil famílias, com 1.200 organizações produtivas contempladas em cerca de R$1 bilhão, sendo reconhecido pelo Banco Mundial como exemplo de projeto da América latina e recebido o Prêmio SAIN-ABDE da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e da Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais (SAIN), de Melhores Práticas em Captação Internacional, na categoria governos estaduais.

O acordo de empréstimo será feito entre o Estado da Bahia e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird - Banco Mundial), de 100 milhões de dólares, e outros 50 milhões de contrapartida do Estado.