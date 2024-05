Projeto já modernizou 460 campos e quadras com iluminação em LED | A TARDE

A Diretoria de Iluminação (Dsip), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), vai intensificar, até o final deste ano, as ações do projeto "Clareou, é Gol!". Nos últimos três anos e meio, 460 quadras e campos foram equipados com o que há de mais moderno em iluminação pública, recebendo investimentos de R$22,5 milhões.

Até o final de 2024, mais 85 equipamentos esportivos serão beneficiados pelos equipamentos em LED – refletores, lâmpadas e luminária – oferecendo melhor qualidade de iluminação, aliada ao menor consumo de energia. Além de investir na economia de recursos públicos, o Clareou, É Gol também proporciona segurança e conforto dos soteropolitanos que praticam esportes à noite.

O diretor de Iluminação Pública, Ângelo Magalhães, afirma que o projeto é uma iniciativa de melhoria de infraestrutura com foco no social e na qualidade de vida das comunidades. "O Clareou, É Gol é a alegria da galera do ‘baba’, mas também a garantia do funcionamento do projeto social da comunidade ou espaço para prática de atividade física das pessoas, ou seja, ele atinge e beneficia a vida de toda a população”, explica.

O projeto existe desde 2019, e é elaborado por etapas. Na requalificação desses 460 espaços, 6.572 projetores foram instalados. Nos próximos 85 a serem modernizados, serão implantados 680 projetores LED, e investimento previsto de R$3,3 milhões.

