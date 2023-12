Projeto promove Festival Interclasses em Andorinha e Monte Santo | A TARDE

O projeto social Brincando na Quadra finalizou neste mês de dezembro a realização do 'Festival Interclasses', evento que encerra as oficinas de iniciação esportiva promovidas ao longo dos dois últimos meses nas cidades de Andorinha e Monte Santo, nordeste da Bahia. O objetivo é proporcionar aos alunos momentos de vivência em competições esportivas, o que incluiu disputas de vôlei, basquete, futsal e handebol.

No município de Andorinha, os jogos do Festival foram realizados no Colégio Municipal Deputado Jonival Lucas da Silva e na Arena Brás. Os alunos foram premiados com medalhas de participação.

Já em Monte Santo, as disputas foram realizadas no novo espaço poliesportivo inaugurado pelo Brincando na Quadra, próximo a Escola Municipal do Povoado de Praça.

Todo o material esportivo como bolas, uniformes e equipamentos utilizados nas oficinas vão ser doados para as unidades escolares.

As oficinas de iniciação esportiva, beneficiaram 500 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. O projeto social Brincando na Quadra inaugurou ainda, em 17 de outubro deste ano, um novo espaço poliesportivo no Povoado de Praça, que está localizado a 77 km do centro de Monte Santo, e não possuía, até então, local adequado para a prática de atividades físicas.

A quadra foi construída do zero, em um espaço localizado em frente à Escola. As obras começaram no início de agosto de 2023 com a limpeza do terreno e terraplenagem, seguidas pela implantação do contrapiso de concreto. O segundo passo foi a instalação de um piso modular, que substitui a pintura.

Desenvolvido especialmente para a prática de esportes, o piso é feito em plástico polipropileno copolímero virgem. Mais durável que os pisos tradicionais de concreto, exige menos manutenção e é resistente aos raios solares, além de possuir um sistema de amortecimento que absorve 40% mais impacto do que os pisos tradicionais, reduzindo os riscos de lesão por queda.

Foram realizadas, na última etapa, as instalações dos equipamentos esportivos, como traves, tabela de basquete e rede de vôlei.

O Brincando na Quadra é uma realização da Associação Fábrica de Saúde Esporte e Cultura, com apoio do Ministério do Esporte, por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), do Governo Federal.

Além de Monte Santo, o projeto também está sendo realizado este ano nas cidades de Catalão (GO) e São João da Boa Vista (SP).