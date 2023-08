Prova de conceito das bodycams é iniciada pela Secretaria de Segurança

A prova de conceito das bodycams foi iniciada nesta sexta-feira, 18, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). A ação avalia a empresa que ficou na segunda colocação, na licitação para fornecimento das câmeras.

A análise do equipamento é realizada pela Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO), no Centro de Operações e Inteligência (COI), com apoio da Superintendência de Telecomunicaçôes (Stelecom). A segunda etapa da avaliação acontecerá na próxima segunda-feira, 21.

De acordo com a SSP, as especificações do equipamento serão minuciosamente testadas para garantir o atendimento a todas as necessidades determinadas no edital. Em caso de aprovação do equipamento, haverá novo prazo para recurso, antes da contratação.

Diretor de videomonitoramente da SGTO, Jurandilson Nascimento explicou que a empresa fará a demonstração prevista no edital, desde a parte tecnológica até a operacional, com fixação do equipamento nos profissionais e testes externos.

O oficial disse ainda que a ferramenta deverá ser capaz de resistir a água, poeira, queda, entre outras intercorrências. "A qualidade de áudio e imagem, armazenamento e toda a parte que envolve a atividade dos profissionais da Segurança Pública também serão testadas", completou Jurandílson.