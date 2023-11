Psiquiatra é encontrado morto no sul da Bahia | A TARDE

Um médico psiquiatra foi encontrado morto, neste sábado, 21, na varanda da residência onde morava, localizada na Rua José Rodrigues Viana, no bairro Góes Calmon, em Itabuna, no Sul do estado.

Elson Marcos Reis da Silva, 70 anos, foi encontrado com uma seringa na mão, e a polícia investiga se houve suicídio ou complicações em decorrência de automedicação.

Dr. Elson, como era conhecido, prestava serviços à população local há mais de 30 anos. Alguns conhecidos, chegaram a relatar, nas redes sociais, que não acreditam em suicídio como causa da morte.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para realizar perícia e remoção do corpo.