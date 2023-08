Publicada convocação para exames do Concurso da Polícicia Técnica

A convocação para os aprovados, dentro do número de vagas, realizarem os exames pré-admissionais de teste de aptidão física (TAF), exames médicos e psicológicos, foi publicada no Diário Oficial (DO) da Bahia, nesta quinta-feira, 17.

A primeira fase será o TAF e acontecerá na Academia de Polícia Militar, nos dias 26 e 27 de agosto. Neste, serão exigidos teste dinâmico de barra para o sexo masculino, teste estático de barra para o sexo feminino, flexão abdominal e corrida para ambos.

A Coordenação de Ensino e Pesquisa da Polícia Técnica ressalta ainda que terão uma segunda oportunidade os candidatos que não atingirem os índices nos dias 26 e 27. “O edital prevê a convocação automática daqueles que não obtiverem índices mínimos nos dias 26 e 27 para refazerem os testes nos dias 27 e 28, respectivamente”, explicou a Coordenadora Dayana Santos.

A convocação publicada no DOE ainda apresentou o cronograma para execução dos exames e apresentação dos respectivos recursos. O concurso vai preencher um total de 456 vagas entre Peritos Criminais, Médico-Legistas, Odonto-Legais e Técnicos.