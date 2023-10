Quarenta e seis aves silvestres são resgatadas pela Cippa em Lençóis | A TARDE

Dois homens foram presos em flagrante pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa), com 46 aves silvestres no porta-malas de um carro. A ação aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2), no distrito de Octaviano Alves, em Lençóis.

Segundo o comandante da unidade, major George Porto, os policiais realizavam rondas na BR-242, quando notaram dois homens com um carro parado em uma área deserta. Foi realizada uma abordagem e encontrada uma caixa de papelão com 46 aves no porta-malas.

“Ao identificar que se tratavam de animais silvestres, entre eles espécies ameaçadas de extinção (45 papagaios e uma arara Canindé), imediatamente foi realizada a prisão em flagrante”, disse o oficial.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia Territorial (DT) de Seabra, onde foi autuada por crime ambiental. Os homens assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e seguem à disposição da Justiça.

Os animais foram levados para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).