Quatro foragidos da Justiça são alcançados pelo Reconhecimento Facial

As prisões ocorreram em Salvador e Eunápolis, entre os dias 14 e 16 de junho | Foto: Divulgação

Quatro procurados pelos crimes de homicídio e roubo foram retirados das ruas, com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública. As prisões ocorreram em Salvador e Eunápolis, entre os dias 14 e 16 de junho.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, com o acionamento da ferramenta tecnológica, a Polícia Militar realizou a busca dos foragidos nos pontos monitorados pela SSP, onde foram realizados os flagrantes e posteriormente a identificação humana.

A tecnologia bateu a marca de 1.636 foragidos localizados em toda a Bahia e foi implementada em 81 cidades baianas.