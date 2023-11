Quatro pessoas são presas em ação contra tráfico de drogas e homicídio | A TARDE

Equipes do Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador e da Coordenação de Polícia Judiciária prenderam nesta sexta-feira, 27, quatro pessoas nos municípios de Vera Cruz e Itaparica durante cumprimento da operação Ilha Forte.

A ação cumpriu mandado de prisão por homicídio contra um homem apontado como executor do tráfico de drogas na região do Alto das Pombas, em Salvador. Ele tinha mandado de prisão por homicídio.

O homem também foi flagrado com porções de drogas. Uma mulher, que exibia fotos com uma pistola, acabou conduzida. A Operação também apreendeu uma adolescente. Na mesma iniciativa, uma granada e munições para os calibres 9mm e 12 foram encontradas.

O coordenador de Polícia da RMS, delegado Marcos Telbadi, explicou que a Operação contou com equipes das 19ª, 24ª e da Delegacia Territorial de Salinas da Margarida. O tenente-coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, comandante do CPR Região Metropolitana de Salvador, garantiu que a área continuará com reforço das equipes da Polícia Civil e da Rondesp RMS.