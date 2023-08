Queda de arrecadação do Planserv foi agravada por pandemia, diz gestão

A coordenadora do Planserv, Socorro Brito, disse que, nos últimos anos, o plano de Saúde teve um decréscimo na arrecadação dos servidores beneficiários, quadro que foi agravado com a pandemia da Covid-19. A declaração foi dada durante reunião com representantes de sindicatos do funcionalismo público baiano, nesta quinta-feira, 17.

A gestora ainda destacou que ocorreu um reajuste inflacionário de 15% para os planos de saúde individuais e familiares, no âmbito nacional. No entanto, o Planserv fez um reajuste de apenas 4% para servidores que recebem até R$ 10.000,00 e reajuste de 8% para servidores com faixa salarial acima de R$ 10.000.

"No contexto da pandemia muitos servidores ficaram endividados, fizeram empréstimos e pararam de contribuir com o plano. O Planserv encontra-se em um contexto de crise da saúde de uma forma geral. O financiamento do sistema é uma palavra-chave, precisamos pagar as contas", explica a gestora.

Ainda segundo Socorro Brito, o Planserv possui servidores com faixa etária acima de R$ 60 anos e que contribuem com apenas R$ 60 ou R$ 100,00. E os hospitais pressionam por reajustes maiores. " Esses servidores se fossem aderir a um plano privado iriam pagar um valor pelo menos quatro vezes maior. O Planserv é um plano solidário e não tem fins lucrativos", explicou.

Alerta

A gestora pontuou que as consultas foram retiradas das "cotas" do Planserv. Caso alguma unidade negue o agendamento de consultas sob alegação das "cotas", o servidor precisa denunciar o caso junto à Ouvidoria do Planserv através do telefone 0800-0566066.

As " cotas" são para o agendamento de exames e procedimentos cirúrgicos. "A denúncia tem que ser feita porque as consultas não estão nas cotas. Com a denúncia vamos advertir a unidade ou aplicar multa", assegurou a coordenadora.

Valorização

O coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), Kleber Rosa, destacou que o Planserv é um patrimônio do funcionalismo público baiano.

"Precisamos ampliar a participação e o diálogo entre os servidores e a administração do Planserv para pensarmos coletivamente soluções que visem a manutenção e a preservação do plano, do ponto de vista financeiro e administrativo. É fundamental defendermos o Planserv", destacou Kleber Rosa.

A Fetrab e a Associação dos Funcionários Públicos (Afpeb) lançaram a campanha " O Planserv é Nosso", que tem o objetivo de pautar a importância histórica do plano de saúde aos servidores públicos baianos.