Recém-nascido é abandonado junto com uma carta | A TARDE

Um recém-nascido foi encontrado, ainda com o cordão umbilical, dentro de uma sacola, na cidade de Feira de Santana. O caso ocorreu na sexta-feira, 1º, e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma mulher avistou o bebê em uma rua do bairro do Papagaio, enquanto levava o filho para a escola, e acionou as autoridades. Equipes da 66ª CIPM resgataram o recém-nascido, do sexo masculino.

Ele foi levado pelos agentes para o Hospital Estadual da Criança, onde recebeu todos os cuidados necessários e segue internado, neste sábado, 2. Segundo o Conselho Tutelar, que acompanha o caso, ele passa bem, mas não há previsão de alta.

Ainda conforme a PM, a ocorrência foi registrada na delegacia que atende à região. O caso é investigdo como abandono de incapaz e a Polícia Civil tenta identificar a mãe, que supostamente deixou uma carta ao lado do filho.