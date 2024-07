Reconhecimento Facial auxiliou na captura de 10 foragidos da Justiça

A tecnologia para contagem de público foi implantada na capital baiana e em mais 10 municípios - Foto: Rafael Rodrigues

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública auxiliou na localização de 10 foragidos da Justiça, nas cidades de Salvador, Jequié, Irecê, Jagaquara, Porto Seguro e Santo Estevão, Os procurados, alcançados por equipes da Polícia Militar, respondem a processos por homicídio, tráfico de drogas, roubo e dívida de pensão alimentícia.

"O baixo número de ocorrências tem relação direta com o trabalho dos 22 mil policiais e bombeiros que atuaram nas festa, além do uso da tecnologia. O Reconhecimento Facial e todo o sistema de monitoramento foram fundamentais na distribuição dos efetivos e garantia da ordem", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

No total, a Secretaria da Segurança Pública contabilizou 2,5 milhões de baianos e turistas nos eventos do São João da Bahia. A tecnologia para contagem de público foi implantada na capital baiana e em mais 10 municípios da Região Metropolitana de Salvador e do interior.

Nas 325 cidades que promoveram eventos, a Polícia Civil contabilizou 44 criminosos presos, 185 mil fogos de artifícios apreendidos, sete pessoas que usavam tornozeleira eletrônica acabaram conduzidas, três armas de fogo encontradas, além do registro de 343 furtos e 12 roubos.