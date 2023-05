Reconhecimento Facial encontra cinco foragidos em menos de um dia

Dois homicidas, dois assaltantes e um procurado por furto foram localizados em menos de um dia, após serem captados pelas câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. De acordo com a SSP-BA, as prisões foram realizadas em Salvador e em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana.

O primeiro homicida foi localizado com mais de 95% de similaridade, ao transitar por ruas da capital baiana. Ele tinha mandado de prisão preventiva e foi alcançado por policiais da 15ª CIPM.

Logo em seguida, em Dias D'Ávila, a ferramenta emitiu um alerta de 91% para a presença de outro homem procurado por crime contra a vida, que acabou conduzido pelas equipes da 36ª CIPM.

Dois assaltantes acabaram encontrados nas ruas da capital com 94% e 92% de semelhança, com mandados de prisão preventiva e temporária, respectivamente, e alcançados pela 1ª CIPM e pelo 18º Batalhão de Polícia Militar

A última prisão foi realizada por policiais da 11ª CIPM. O homem tinha ordem de captura por furto e foi captado com 90% de similaridade.

A tecnologia bateu a marca de 838 pessoas alcançadas com estas últimas quatro capturas. A estrutura é utilizada em grandes eventos, na capital e no interior.