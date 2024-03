Rede de hotéis anuncia empreendimento em Luís Eduardo Magalhães | A TARDE

A região Oeste da Bahia vai receber a construção de um hotel da rede Ibis. O empreendimento será erguido em Luís Eduardo Magalhães (LEM), às margens da BR 242, na saída para Barreiras, ao lado da Casa Campos. O investimento, segundo o grupo, supera os R$ 26 milhões. O lançamento da pedra fundamental aconteceu nesta quarta-feira, 28.

Raul Botelho, da R. Botelho Negócios Imobiliários falou sobre o início das construções da unidade."O Hotel Ibis será o primeiro de padrão internacional do Oeste da Bahia, e eu estou muito feliz em contribuir para o desenvolvimento dessa região que tanto me proporcionou".



O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, destacou a importância do empreendimento para a cidade. “A Rede Ibis vem somar ao crescimento do nosso município, gerando emprego e renda para os nossos munícipes. Durante a obra e a operação do hotel, serão gerados cerca de 50 empregos diretos e mais 100 leitos estarão disponíveis na rede hoteleira do nosso município”, comemorou o prefeito.