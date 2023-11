Reunião na ANTT aborda questões de rodovias baianas | A TARDE

Com o foco nas BRs 324 e 116, o deputado federal Gabriel Nunes (PSD) se reuniu com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitalle, para abordar questões relacionadas ao contrato da concessionária Via Bahia.

O encontro ocorreu em Brasília e, na ocasião, o diretor confirmou que a minuta para a modernização do contrato está em fase final de negociação entre a ANTT e o Ministério dos Transportes, com a perspectiva de readequação e significativos investimentos nas duas rodovias.

O deputado federal baiano destacou ainda a importância de acompanhar de perto a situação, expressando a esperança de que a resolução ocorra de forma eficaz. “Estamos atentos com essa situação e esperamos que o desfecho tenha um resultado positivo o mais rápido possível”, pontuou.

A Via Bahia é responsável pela administração de 680 quilômetros de rodovias no estado da Bahia, com foco especial nas BRs 324 e 116.

O contrato, conforme o parlamentar, deve ser encaminhado nos próximos dias para o Tribunal de Contas da União (TCU).