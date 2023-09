Robinson lamenta perda de Varela: "Um dos maiores comunicadores"

O líder da Federação PT, PC Do B e PV, na Assembleia Legislativa, deputado Robinson Almeida, lamentou a morte do comunicador e jornalista Raimundo Varela, nesta quinta-feira, 7 de setembro.

Ex-secretário de Comunicação nos Governos Jaques Wagner, o parlamentar destacou que Varela foi o mais influente comunicador das últimas décadas no estado, sempre com opiniões firmes e posições de defesa da população mais pobre e também do esporte baiano. Raimundo Varela faleceu aos 75 anos, notícia que pegou todos os baianos de surpresa.

"Raimundo Varela não está mais entre nós. Sempre polêmico, foi um dos maiores comunicadores contemporâneos da Bahia. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Gel Varela, sinta-se abraçado!", escreveu Robinson, em sua rede social.

Em nota, a família de Raimundo Varela informou que o velório do apresentador acontecerá no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, ainda nesta quinta-feira, 07, a partir das 13h, com cremação prevista para às 16h. Varela deixa a esposa, Sheila Karina, e filhos.