Rondesp Chapada faz ação em comemoração ao Dia das Crianças | A TARDE

Agentes da da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Chapada realizaram, nesta quarta-feira,11, a comemoração do Dia das Crianças da Creche Chapeuzinho Vermelho localizada no município de Itaberaba, na região da Chapada Diamantina.



Em meio à visita dos militares, os pequenos puderam conhecer o quartel, interagir com os cães adestrados da unidade, brincar e desfrutar de um delicioso lanche. Ao final da manhã de diversão, as crianças ganharam doces e adesivos com emojis prestando continência, que caracteriza uma saudação militar.



A PM, em continuidade à Campanha Bahia sem fome, doou cinco cestas básicas à instituição visitante.