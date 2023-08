Rosa Weber recebe Medalha de Mérito Jurídico do TJBA em Salvador

Em visita a Salvador após o lançamento do Mutirão Processual Penal, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Rosa Weber recebeu a Medalha de Mérito Jurídico Ruy Barbosa, instituída e concedida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

A solenidade foi realizada no átrio do Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, logo após a ministra lançar novo modelo de mutirão, chamado de Mutirão Processual Penal, com objetivo de revisar mais de 100 mil processos entre julho e agosto deste ano, em todo país.

O Presidente do TJBA, Desembargador Nilson Castelo Branco destacou os inúmeros feitos de Ruy Barbosa para o país ao mesmo tempo em que enalteceu a trajetória da Ministra Rosa Weber, primeira mulher oriunda da Magistratura a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

A ministra apontou em seu discurso que se sente honrada por instituir o novo modelo de Mutirão Processual Penal no “histórico Fórum Ruy Barbosa”, para revisar penas de custodiados do Sistema Prisional. “Os mutirões são um movimento essencial para conferir rosto e voz aos que estão privados de liberdade e, que, por vezes esquecidos, colocam o Poder Judiciário diante de situação desafiadora”, apontou a magistrada.

Weber ainda teceu elogios ao trabalho dos Magistrados e Magistradas da Bahia. “Eu não tenho a menor dúvida que a Magistratura da Bahia é uma Magistratura de escola, que muito honram a toga que veste. Por tudo isso, eu particularmente, estou convicta da excelente escolha que fizemos da Bahia para fazer parte dessa nossa movimentada Semana Nacional de Mutirão Processual Penal”, acrescentou.

A agenda da ministra na capital baiana ainda contou com uma visita ao Conjunto Penal Masculino de Salvador, uma comunidade quilombola em Lauro de Freitas, e outras reuniões com lideranças e autoridades baianas.