SAC realiza atendimento exclusivo para crianças neste sábado

Os postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping da Bahia, Periperi e Lauro de Freitas realizarão atendimento exclusivo para crianças de até 12 anos neste sábado, 30. Trata-se do Projeto Pequeno Cidadão, voltado apenas para a emissão da carteira de identidade.

Os atendimentos deverão ser agendados através do e-mail [email protected] No Shopping da Bahia, o atendimento será feito das 9h às 13h e, em Periperi, o horário previsto é de 8h às 12. Já em Lauro de Freitas, a emissão dos RGs acontecerá de 10h às 14h.

Para mais informações, é possível acessar o aplicativo, o portal SAC Digital e o site institucional. Além disso, o usuário pode entrar em contato através do call center do SAC: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).