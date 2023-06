SAC realiza atendimento para RG neste sábado

O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) as unidades da capital vão estender o horário de expediente e as do interior vão abrir, excepcionalmente, neste sábado, 3, somente para atendimento especial para RG, em cinco postos de Salvador e três do interior.

Na capital, o atendimento será nos postos SAC Bela Vista, Salvador Shopping e Shopping da Bahia, além de Lauro de Freitas e Camaçari, na Região Metropolitana (RMS). Entre 13h e 15h o atendimento será exclusivo para RG. No interior, os postos SAC Conquista II, Feira II e Jequié vão atender de 8h às 12h.

O atendimento é por agendamento através do SAC Digital. Para agendar, é preciso baixar o aplicativo SAC Digital ou acessar (www.sacdigital.ba.gov.br). Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza ainda o site institucional do SAC, além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).