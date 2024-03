Saiba quem são as vítimas do acidente que deixou 5 mortos na Bahia | A TARDE

As cinco pessoas que morreram após um ônibus tombar na BA-670, nesta quinta-feira, 22, foram identificadas. A lista de mortos inclui um casal, duas mulheres e uma criança.

O acidente ocorreu no trecho entre as cidades de Itapetinga e Potiraguá, no sudoeste da Bahia, e deixou 37 feridos. Entre as vítimas estão uma criança de 7 anos e uma professora da Universidade Estadual do Sudoeste (Uesb). Os nomes foram confirmados pela Polícia Civil e as imagens foram checadas com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), confira:

- Helena Andrade da Silva e o companheiro Luís Carlos Rodrigues, de Vitória da Conquista

- Iraci Gonçalves da Silva, de Barra do Choça

- Priscila Farfan Barroso, de 43 anos, professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), de Vitória da Conquista

- Manuella dos Santos Pina, de 7 anos, estudante, de Cândido Sales

A criança estava acompanhada da mãe, Larissa Evelin dos Santos Pina, cujo estado de saúde não foi informado até o momento.

Posicionamentos

A Prefeitura de Cândido Sales e o Centro Educacional Candidossalense (Ceduc) manifestaram pesar pela morte da menina. As aulas foram suspensas na unidade de ensino na sexta-feira, 23.

No caso da professora Priscila Farfan, a Associação dos Docentes da Uesb (Adusb) acrescentou que ela era recém-concursada, lotada no Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH) da universidade.