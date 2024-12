Salvador recebe último Encontro Nacional dos Detrans de 2024

Diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel - Foto: Divulgação

Salvador receberá, entre os dias 9 e 10 de dezembro, o 81º Encontro Nacional dos Detrans (END); o último de 2024. O evento contará com diretores e representantes dos departamentos de trânsito de todo o país.

Técnicos, empresas e colaboradores ligados ao mundo do trânsito, no âmbito estadual e federal, também estarão presentes. O diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel, destacou a necessidade do encontro para debater temas de interesse dos departamentos.

“O 81º encontro dos Detrans traz para a Bahia a discussão e deliberação dos principais temas de trânsito de abrangência nacional, com a participação das autoridades que compõem o sistema nacional de trânsito e dos players do mercado automotivo e de formação de condutores, sempre com foco na melhor prestação do serviço ao cidadão”, afirmou Pimentel.

A atual edição do encontro terá foco na ampliação de conteúdos e debates de assuntos considerados de primeiro importância no trânsito. Ao todo, serão oito fóruns temáticos com os seguintes temas: veículos, fiscalização, leilão, sinistros de trânsito, comunicação, lei seca, habilitação dos condutores e educação no trânsito.

“Tenho certeza que vamos fechar o ano com chave de ouro, trabalhando nessa perspectiva de promover encontros com mais conteúdo relevante, através de ações e dinâmicas inovadoras. O nosso foco é buscar um diálogo entre as autoridades, entidades e colaboradores, que venha acrescentar e fortalecer institucionalmente os Detrans. Vamos trabalhar pautas importantes e que proporcionem medidas em prol de um serviço mais eficiente e com qualidade ao cidadão", pontuou o presidente da Associação dos Detrans (AND), Givaldo Vieira.

O encontro acontecerá no Fiesta Bahia Hotel, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, com a abertura às 9h.