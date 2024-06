A TARDE FM apresenta série de reportagens sobre São João | A TARDE

A Rádio A TARDE FM apresenta a série de reportagens 'De carona no São João' a partir desta segunda-feira, 10. São dez matérias especiais que vão conectar os ouvintes e internautas a artistas baianos e nordestinos atuantes nos festejos juninos.

As reportagens vão ser veiculadas nos programas Isso é Bahia (segunda a sexta, das 7h às 9h) e A TARDE Notícias (segunda a sexta, das 17h às 19h), além do site e do Spotify da emissora.

A proposta é possibilitar que o artista compartilhe com o público um pouco da rotina junina, além de contar curiosidades, incluindo quais cidades ou shows de São João marcaram mais a carreira.

O primeiro artista a participar da série é o cantor, compositor e sanfoneiro Targino Gondim. Nascido na cidade de Salgueiro (PE), ele se mudou aos 4 anos para Juazeiro (BA), onde iniciou a trajetória musical, até estourar nacionalmente com a canção 'Esperando na Janela'.

Outros forrozeiros também estão confirmados, a exemplo de Jó Miranda, Léo Estakazero e Del Feliz.

