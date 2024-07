Amargosa inicia festejos juninos celebrando o forró tradicional

Chambinho do Acordeon foi uma das atrações do São João de Amargosa - Foto: Divulgação

A primeira noite do São João de Amargosa, a cerca de 240 km de Salvador, celebrou o forró nacional. A festa, que contou com show de Chambinho do Acordeon, Waldonys, Geraldo Azevedo e Filomena Bagaceira, tem como tema o “São João raiz- Aqui, o forró tem história” e acontece na Praça do Bosque, entre 19 a 24 de junho.

Chambinho foi o primeiro a subir no palco e trouxe um repertório que misturou xote, xaxado e baião. Na sequência, Waldonys, que há anos não se apresentava em Amargosa, fez um grande reencontro com a cidade ao som de clássicos do forró.

Quando chegou a hora do pernambucano Geraldo Azevedo, a Praça já estava lotada para ouvir “Dia Branco”, “Táxi Lunar” e “Dona da Minha Cabeça”. O cantor, com mais de 50 anos de carreira, interagiu com o público, fazendo dueto com a plateia.

Quem encerrou a noite foi a banda Filomena Bagaceira liderada por Mammá di Souza e Sarah Reis. A dupla lançou no São João da cidade o single “Era Eu”. Com uma letra que conta uma história de amor que já não existe mais, mas que deixou uma “saudadezinha” na vida do casal, a música embalou os corações daqueles que gostam de um forró com sentimento.

No palco Manoelito Sena, o arrasta-pé ficou por conta da dupla Frank e Mira. Com mais de 20 anos de carreira, eles cantaram músicas autorais que valorizam o forró e retratam os valores e costumes do povo nordestino. A dupla também interpretou canções de grandes forrozeiros como Adelmário Coelho que, inclusive, já gravou canções da dupla.

Nesta quinta-feira, 20, no palco Lídia Maria Carvalho, localizado na Vila Junina, as apresentações artísticas e culturais começam cedo, sempre a partir das 8h30 e encerram às 19h. Quem abre a programação é o Forró Top, seguido por Miúla Sanfoneira, Samir Sanfoneiro e Sr. Júlio Sanfoneiro. Também haverá aula de forró gratuita. Tem ainda a Vila das Artes com o melhor do artesanato regional.

A partir das 20h o palco principal acende as luzes com o show da banda Flor Serena, seguida pela cantora Lara Amélia que mescla forró e sertanejo em suas músicas. Filha de um dos mestres do forró, o cantor Flávio José, ela levará um repertório inspirado no pai, mas com uma identidade própria.

Uma das atrações mais esperadas é Lauana Prado. Conhecida pelo sucesso “Cobaia”, ela resgata canções que marcaram o sertanejo nacional. A festa encerra com a banda Magníficos que apresentará um repertório formado por sucessos que marcaram gerações, como “Verdadeiro Amor”, “Adoro” e “Cristal Quebrado”.