“Arraiá moderno” do Centro Histórico começa nesta sexta

O Centro Histórico de Salvador vai se transformar em um verdadeiro “arraiá moderno” neste São João. Diferente do Parque de Exposições, que reúne uma verdadeira mistura de ritmos, a programação no Pelourinho traz mais atrações consideradas mais tradicionais para o período junino, explorando o forró, o xote e o baião, mas sem deixar de dar voz aos estilos alternativos.

Neste ano, o tema de “O maior São João do mundo” vai homenagear Kocó, vocalista e líder da banda Lordão, que morreu aos 72 anos, em fevereiro deste ano. No Centro, cinco palcos estarão espalhados pelos largos e praças, sempre a partir das 17h, exceto no Largo do Pelourinho, onde a festa começa às 18h.

Largo do Pelourinho - Na sexta-feira, 21, vão se apresentar Virgílio, Júlio César, Catuaba com Amendoim, Jorge Zarath e Gerônimo. No sábado, 22, será a vez de Bailinho de Quinta, Tonho Matéria, Banda Mel, Del Feliz e Gabriel Mercury. O domingo, 23, vai contar com Paulinho Boca, Falamansa, Jammil e Carneirinho. Na segunda-feira, 24, dia de São João, encerram a programação no largo João Almeida, Roberta Miranda, Fulô de Mandacaru, Geraldo Azevedo e Irmãos Macedo.

Praça Tereza Batista - Na sexta-feira, 21, o espaço vai receber Larissa Marques, Forró do Tico, Dan Valente, Péricles e Leonardo, Pra Casar e Rod Torres e Gui Rodrigues. O sábado, 22, vai contar com Bandana, Júnior Marques, Alexandre Leão, Cheiro de Amor, As Nandas, Márcia Short e Gui Vieira. No domingo, 23, Rafa Argolo, Marcelo Bala, Adelmo Casé, Gabriel Mercury, Juice, Samantha Tosto e Pirilampo vão comandar a festa. No dia de São João, segunda-feira, 24, encerram o arraiá na Praça Tereza Batista Seu Maxixe, Lucas Tibério o Breguinha, Nonô Curvelo, Rafinha, Israel Novaes, Melaço de Cana e Me Siga.

Largo Pedro Arcanjo - A sexta-feira, 21, vai reunir, no Largo Pedro Arcanjo, Santé, Paulinha, Filomena Bagaceira, Sobe Poeira, Tay Agazzy, Calango Aceso e Mulheres Perdidas. No sábado, 22, vão se apresentar Jau, Pedro Libe, Rala Fivela, André e Mauro, Vitera, Lui e Tenyson Del Rey. No domingo, 23, será a vez de Natalia Calazans, Acarajé com Camarão, Jorge Zarath, Virna, Saborear, Juanzinho e Gabi. Dia 24 a festa vai terminar ao som do Forró de Daendoido, Arriba Saia, Cícero Dantas, Grupo Katule, TK o Rei do Bar, Kaline e Val Macambira.

Largo Quincas Berro D’Água - A festa começa com muito forró na sexta-feira, 21, com Baby Som, Davi Lucca, Léo Forrozão, Luana Mattos, Sarajane, Clayton e Romário e Márcia Castro. No sábado, 22, vai ser a vez de Larissa Marques, Mambolada, Forró das Elétricas, Diego Henrique, Grupo Movimento, Alan e Lui. No domingo, 23, Cangaia de Jegue, Rafinha Big Love, Kiko Xonado, Tito Freitas, Milsinho Veloso, Madina e Peroano vão levantar a poeira. O encerramento da festa no espaço, na segunda-feira, 24, fica por conta de Garota Sertaneja, Arnaldo Farias, Bruno Rosa, Forró dos Plays, Forró dos Vizins, Genard e DH 88.

Sala de Reboco - A tradicional Sala de Reboco será montada novamente no Terreiro de Jesus, atraindo quem gosta de dançar agarradinho o verdadeiro forró pé-de-serra e outros ritmos. Na sexta-feira, 21, vão tocar Lairton, Trio Anarriê, Paroano Sai Milhó, Xote de Anjo, Rebeca Tarique e Rafa Lemos. No sábado, 22, será a vez de Leãozinho Jr., Arame Liso, Neto Bala, Boa Viagem, Lukas Miranda e Forró Sarakura. Domingo, 23, o show é de Berguinho.

Paripe

Além do Parque de Exposições e do Pelourinho, Paripe também será palco de grandes atrações. No bairro, a festa começa no sábado, 22, às 19h30, com as apresentações de Pedro Libe, João Gomes e Priscila Senna.

No domingo, 23, a partir das 19h, Forró Saborear, Marcos e Belutti, Escandurras e Bruno Rosa vão levantar a poeira. E na segunda, 24, a festa será comandada, a partir das 18h30, por Péricles e Leonardo, Raí Saia Rodada, Manu Bahtidão e Thiago Aquino.