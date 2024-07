Axé com forró: Jammil faz show no Pelourinho neste domingo

Shows começam a partir das 18h e o Jammil é a terceira atração da noite - Foto: Edgar de Souza | Divulgação

Axé e Forró se encontram no show especial que a banda Jammil apresenta neste domingo, 23, no Largo do Pelourinho. O grupo baiano assume a programação do palco principal da festa no Centro Histórico, no mesmo dia em que se apresentam Paulinho Boca, Falamansa e Carneirinho. Os shows começam a partir das 18h e o Jammil é a terceira atração da noite.

>>> Banda Mel fará show gratuito no Pelourinho com repertório junino

O grupo liderado por Rafa Barreto prepara um repertório repleto de hits como “Milla”, “Ê Saudade”, “Praieiro” e as temas de novelas “Celebrar”, de Salve Jorge, e “Colorir Papel”, de Fina Estampa. A banda prepara ainda um medley de músicas de São João, incluindo um sucesso do repertório autoral em ritmo junino.

“Cantar no Pelourinho celebrando a tradição nordestina e os santos juninos vai ser uma honra imensa! Tenho certeza que será um show inesquecível. Estaremos em nossa cidade homenageando a cultura do nosso povo para o nosso povo. O repertório virá especial, unindo grandes hits do Jammil com canções juninas e surpresas que vão deixar o show ainda mais especial”, antecipa Rafa Barreto.

Com mais de 25 anos de história, o Jammil continua se reinventando e apostando em novidades que posicionam a banda como uma das mais ativas do atual cenário musical, movimentando a cena com diversos lançamentos ao longo do ano e uma extensa agenda de shows.