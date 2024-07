Bailinho de Quinta anima a galera e faz todo mundo arrastar o pé

- Foto: Divulgação / Jefferson Machado

No lugar do famoso “tira o pé do chão”, a tradicional banda de carnaval, Bailinho de Quinta, fez a multidão arrastar o pé nesta segunda noite de São João do Pelourinho. O grande público que lotou o largo neste sábado (22), pode conferir essa mistura incrível de diversos ritmos, como o frevo junino, o galope, as marchinhas e os tradicionais xote e baião que deram o tom especial do show.

A banda, que tem mais de 15 anos de história, destacou a importância dessa pluralidade da festa: “o Bailinho faz essa ponte de ritmos e traz todos esses sucessos nordestinos que, na verdade, são atemporais e podem ser tocados o ano inteiro. O São João da Bahia é considerado o maior do Brasil e não é à toa…esse ‘interiorzão’ que é riquíssimo, onde o bailinho bebe diretamente na fonte”, conta um dos músicos, Tiago.

Famoso em trazer o clima junino para a capital, o Pelourinho também é grande palco das comemorações carnavalescas, como lembra o músico Graco Vieira. “O Pelourinho é um lugar que a gente se sente em casa. Na trajetória do Bailinho, aqui foi um lugar que abraçou a gente. O São João do Governo do Estado está de parabéns! E a gente fica feliz de fazer parte dessa grade, desse movimento histórico, dessa festa tão tradicional”.

Para os integrantes, apesar de serem genuinamente uma banda de carnaval, “surfar” nesse universo do forró e do São João, é algo muito prazeroso. Eles contaram que, diante de tanta música linda, fica até difícil montar um repertório, mas que o fio que conduz as escolhas, com certeza, é despertar no público a memória afetiva, o resgate das tradições. “Eu não conhecia a banda, mas é um ritmo tão dançante, tão gostosO, que agora com certeza fará parte da minha playlist junina”, afirmou o estudante Caio Pereira.

O vocalista Graco se despediu mandando um recado para o público: “quem não veio ao Pelourinho ainda, por favor, venha! Venham no carnaval, no São João…venham o ano inteiro. O Pelô é riquíssimo, tem uma programação diversa. A gente está em um dos lugares mais importantes do mundo quando se fala de música, de cultura. Um dos mais importantes pólos de produção cultural. Por isso, venham pra cá que tá lindo!”, convidou ele.