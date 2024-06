Chambinho quer reafirmar a tradição do São João em shows na Bahia | A TARDE

O cantor paulista Chambinho do Acordeon, que interpretou o mestre Luiz Gonzaga no filme Gonzaga: de Pai para Filho, já conta os dias para desembarcar em solo baiano para uma sequência de apresentações. E a primeira parada, no dia 19, será em Amargosa. “O show vem muito especial, pois reafirma a tradição do São João, com repertório de forró autêntico, com muito xote e arrasta-pé”, antecipou.

O artista, que também é acordeonista e compositor, destacou a afeição pelos baianos. “Tenho um carinho muito especial pelo São João da Bahia. Logo após o filme do Gonzaga, o primeiro estado que abraçou meu trabalho, e que me levou para os grandes palcos e grandes públicos, foi a Bahia. Então, sempre que retorno ao estado, sinto uma alegria enorme”, afirmou ele, acrescentando que o contato inicial com o forró produzido por aqui foi por meio do Trio Nordestino, ainda criança, com a primeira formação: Lindu, Coroné e Cobrinha. “No canto, Lindu é uma das minhas inspirações”, pontuou.

Chambinho ainda disse que admira os forrozeiros baianos, “pelo talento e compromisso com a música”, como Adelmário Coelho, Edgar Mão Branca, Del Feliz, Virgílio e o saudoso Zelito Miranda, falecido em 2022. Além de Amargosa, ele se apresentará em Vitória da Conquista, no dia 22/6, dentre outras cidades.

A TARDE FM apresenta série especial

“De carona no São João”. Este é o tema da série de reportagens especiais que a Rádio A TARDE FM apresentará a partir de amanhã. Ao todo, serão 10 matérias imperdíveis que irão conectar os ouvintes e internautas a artistas atuantes nos festejos juninos.

O primeiro será o cantor, compositor e sanfoneiro pernambucano Targino Gondim, que mudou, ainda criança, para Juazeiro (BA). Por aqui, ele iniciou a trajetória musical, até estourar nacionalmente com a canção “Esperando na Janela”. A música foi incorporada à trilha sonora do filme “Eu, Tu, Eles”, na voz de Gilberto Gil.

As reportagens serão veiculadas nos programas “Isso é Bahia” (segunda a sexta, das 7h às 9h) e A TARDE Notícias (também segunda a sexta, das 17h às 19h), além do site e do Spotify da emissora. A proposta é possibilitar que os artistas compartilhem um pouco da rotina junina, além de contar curiosidades. Outros forrozeiros também estão confirmados, a exemplo de Jó Miranda, Léo Estakazero e Del Feliz.

Fulô de Mandacaru estará no Pelô no dia 24

Uma das atrações das festas juninas do Pelourinho, a banda Fulô de Mandacaru [foto] está a mil para cumprir uma extensa agenda, que inclui mais de 20 apresentações, em diferentes regiões da Bahia. “Vamos fazer um super São João e estamos muito felizes em consolidarmos nosso nome na Bahia”, detalha Pingo Barros, um dos integrantes do grupo que ganhou destaque nacional ao vencer o programa “SuperStar”, da TV Globo. Em Salvador, o show da banda, que nasceu em Caruaru (PE), ocorrerá no dia 24/6 e promete sacudir o público com muito pé de serra e forró estilizado, universitário e eletrônico.

Santo Antônio Além do Carmo em festa

A partir de hoje, quem for ao charmoso bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, pode curtir diversas atrações musicais gratuitamente. A festa, que ocorre no Coreto Santo Antônio, seguirá até o dia 13/6, às 21h30. A atração que abrirá as celebrações será a banda Sextando, seguida por Trio Buruá (dia 10), Daniel Frota (dia 11) e Zé de Tonha (dia 13). Além disso, durante os dias 11, 12 e 13, o artista Rodrigo Guedes abrirá a casa, na rua Direita do Santo Antônio, para o tradicional oratório em homenagem ao Casamenteiro. É uma oportunidade de aliar fé e diversão em um mesmo bairro.

