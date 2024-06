Danniel Vieira abre shows no Parque: “Responsabilidade grande"

Danniel Vieira falou da responsabilidade de abrir o São João da Bahia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Primeiro artista a subir ao palco na noite desta quinta-feira, 13, Danniel Vieira falou da responsabilidade de abrir o São João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, sendo um artista do sertanejo.

>>> São João 2024: Confira programação do Parque de Exposições de Salvador

“Então, é uma responsabilidade grande, né? Porque quando chega no São João, todo mundo questiona: mas o Danniel Vieira não é forró. Chega no Carnaval, estamos lá no arrastão: mas o Danniel Vieira não é axé. Eu sou baiano, velho. Eu sou baiano, por favor, deixa eu ser baiano e tocar o que eu gosto de tocar”, brincou o artista.

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

“Então, assim, a responsabilidade é grande por conta desse questionamento. Mas eu me preparo antes, me preocupo em atender essa demanda do forró, justamente para que não questionem sobre o Danniel Vieira. A resposta está no palco”, completou.