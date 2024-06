Festa Climinha de São João agita Casa Pia neste sábado | A TARDE

Acontece neste domingo, 8, a festa Climinha Salvador, que acontece há dois anos na capital baiana. Com atrações musicais como Vitor Fernandes, Dan Valente, Lucas Queiroz, Léo Marques e Franquinho Vaqueiro, a celebração promete render a tradicional forrozada junina com quadrilha e muita alegria.

O público ainda poderá se divertir com diversas atividades típicas, como tiro ao alvo e barraca do beijo. O arraiá também contará com quitutes para deixar a festividade ainda mais completa, além de touro mecânico.

O evento começa a partir das 16h, na Casa Pia. Os ingressos custam R$ 100.





Serviços Evento: Climinha de São João

Data: 8 de junho Horário: 16h às 3h Local: Casa Pia (Avenida Jequitaia, 375 - Calçada, Salvador - Bahia) Ingressos: https://vendas.ticketmaker.com.br/?ct=3251&cl=138

