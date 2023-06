Fluxo de veículos é intenso em pedágio antes de Feira de Santana

Devido ao início dos festejos juninos, o fluxo de veículos é intenso na BR-324, principal saída da capital baiana para o interior, nesta quinta-feira, 22. Vídeo encaminhado ao Portal A TARDE mostra o trânsito parado no pedágio antes da cidade de Feira de Santana.

De acordo com informações da ViaBahia, concessionária responsável pela administração da rodovia, o congestionamento do tráfego ocorre por conta da grande circulação de veículos, não havendo nenhuma ocorrência em específico. Vale salientar que, no sentido oposto, o trânsito para a capital segue sem dificuldades.

Por conta da festa, a concessionária estipula um aumento de 46% no tráfego de veículos BR-324 até a próxima segunda-feira, 26 de junho, em relação a trafegabilidade em dias normais.

Em nota, a Via Bahia informou que as retenções ocorrem desde a BrasilGás até a entrada da cidade de Santo Amaro da Purificação.

Estratégia

A preparação para atender esse movimento nas estradas começou no início do mês de junho com o lançamento da operação São João, cujo objetivo é atender com mais agilidade os usuários que trafegam nas rodovias sob concessão da empresa.

O número de equipes de inspeção viária e guincho à disposição dos usuários ao longo de toda a rodovia foi ampliado. Nos horários de pico do feriado junino, papa-filas estarão posicionados nas praças de pedágio para agilizar a passagem dos veículos. 147 câmeras de monitoramento auxiliarão no acompanhamento da viagem e acionamento de recursos para atendimento aos motoristas.

“A expectativa para este ano é que as festas no nordeste sejam ainda maiores, após três anos de pandemia”, ressalta Elio Nogueira, supervisor de operações da concessionária.

Também estão sendo reforçadas as divulgações sobre a existência das 15 bases de apoio ao usuário posicionadas ao longo das rodovias, que disponibilizam água, café, Wi-Fi grátis, banheiros e uma sala climatizada para quem quiser descansar durante viagens mais longas. O acesso aos espaços é gratuito.

Veículos parados na praça de pedágio em Feira de Santana Reprodução / Redes Sociais