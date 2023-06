Forró do Tico abre programação junina em shopping nesta quinta-feira

O Salvador Shopping recebe, a partir das 18h desta quinta-feira, 1º, uma programação especial e gratuita com canções juninas para toda a família, que acontecerá no Espaço Gourmet do Piso L1.



Nesta edição, o cenário traz uma homenagem às festas do interior com referência às cidades de Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas e Irecê. A primeira atração do evento é o Forró do Tico, que vai embalar a noite com a canção "Passo a Passo", que está disponível nas principais plataformas digitais e que conta a história de um andarilho que viaja pelo mundo pensando na mulher amada. A canção teve um clipe dirigido por Macoy Filmes.

Para animar o Happy Hour durante a sexta-feira, 2, a partir das 18h, quem comandará a festa é a cantora Jeanne Lima, ex-integrante da banda Limão com Mel. Recentemente, Jeanne lançou o primeiro projeto audiovisual em carreira solo, o álbum "Simplesmente Jeanne Lima", que é composto por dez músicas, nove delas inéditas. Entre os destaques, está uma faixa com participação do cantor Batista Lima e a regravação do sucesso "Onde Deus Possa Me Ouvir", consagrado na voz de Vander Lee. O single “Não Adiantou” é o carro-chefe do audiovisual.

Fechando a programação da primeira semana junina, a diversão será para a criançada com ‘Pé de Lata’, que se apresenta no sábado, 3, às 10h30. O grupo musical preparou um arraiá com muita interação para o público infantil.

O cenário do evento é assinado pelo profissional Pedro Caldas. Mais informações podem ser adquiridas no site www.salvadorshoshopping.com.br e no SuperApp Salvador Shopping (disponível em Android e IOS).