Iguinho e Lulinha distribuem whisky em copo de fãs em Salvador

A dupla revelação do piseiro e forró, Iguinho e Lulinha, vem mostrando todo o seu potencial e garantiu seu espaço no primeiro dia da segunda parte do São João na Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador, na noite desta sexta-feira, 30. Na ocasião, os cantores aproveitaram para animas os fãs distribuindk whisky no copo deles.

As redes sociais comprovam o sucesso da dupla, que conquistou diversos fãs com vídeos que se popularizaram na internet. Os cantores já tem sucessos como "Vai sentir falta de mim", "Não tem amor", participação na música de Yuri Pressão "Boy da Hilux" e muitas outras.

null Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Além do whisky, a dupla também interagiu com o público e pegou vários celulares para tirarem foto com os fãs de cima do palco.