Jó Miranda destaca preparação física para encarar jornada junina

Jó Miranda enfrenta maratona junina - Foto: Divulgação

Uma boa preparação física é um dos segredos do cantor, compositor e sanfoneiro Jó Miranda para encarar a jornada junina com disposição. Na matéria da série 'De carona no São João', o artista fala sobre o período que antecede os festejos e revela quais cidades da Bahia são as que mais o emocionam.



Até 21 de junho, você pode conferir curiosidades e detalhes sobre a relação de artistas baianos e nordestinos com os festejos juninos. As reportagens da série são veiculadas nos programas Isso é Bahia (7h às 9h) e A TARDE FM (17h às 19h), além do site e Spotify da A TARDE FM. Ouça: