Mais de 20 mil pessoas estiveram no Parque no primeiro dia de festa

Pessoal compareceu em peso ao primeiro dia de festa - Foto: Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A primeira noite do São João da Bahia 2024 foi um grande sucesso, atraindo aproximadamente 24 mil pessoas ao Parque de Exposições de Salvador. Os dados foram registrados pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que monitora a entrada do público através dos Portais de Abordagem.

O sistema utilizado pela SSP realiza a contagem de indivíduos a partir da captura de imagens das faces dos visitantes, descartando repetições para garantir a precisão dos números. Conseguir reunir esses dados de público é fundamental para o planejamento e o emprego das equipes policiais e de bombeiros ao longo do evento.

Para garantir a segurança de quem está curtindo, equipes de monitoramento estão em constante comunicação com o Centro de Operações e Inteligência (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Este contato direto permite uma resposta rápida e eficiente a qualquer eventualidade, reforçando a segurança do evento.