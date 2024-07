Mais de 300 mil baianos devem viajar durante festejos juninos

Cidades da RMS e do interior do estado são muito procuradas durante o São João - Foto: Ilustrativa | Divulgação | Bahia Norte

Como todos os anos, durante o período junino, várias cidades localizadas na Região Metropolitana de Salvador se tornam alguns dos locais mais visitados pelos baianos e turistas. E para quem vai pegar estrada do feriado, rumo ao forró, uma boa dica sempre é optar pela boa e tradicional viagem de carro.

Por conta disso, várias rodovias costumam se tornar bastante congestionadas durante esse período onde as pessoas botam o pé na estrada com destino as mais belas cidades do interior baiano. Municípios como Amargosa, Cruz das Almas, Senhor do Bonfim, Ibicuí e Santo Antônio de Jesus sempre são alguns dos mais desejados pelos baianos que pretendem curtir o bom São João.

Para quem pretende curtir um 'Sanju' mais próximo da capital, municípios como Mata de São João, Pojuca, Dias D´Ávila, Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas e Candeias fazem com que vários baianos optem por pegar a BA-093 para tentar fugir de engarrafamentos.

Segundo a empresa Bahia Norte, que administra várias rodovias do estado, mais de 300 mil veículos são esperadas nas estradas do estado com destino a cidades da RMS e Interior do estado para curtir o São João, entre os dias 21 e 24 de Junho.

A Bahia Norte ainda orienta os motoristas que possuem passes eletrônico para praças de pedágio, como por exemplo o "Sem Parar" a utilizarem as faixas destinadas especificamente para esses produtos e lembra que álcool e direção não se misturam.