Mastruz com Leite cumpre maratona de 42 shows em junho

São 42 shows confirmados somente no mês de junho e, do total, 33 são em cidades baianas que celebram as festas juninas. A agenda da banda Mastruz com Leite impressiona, mas já faz parte da rotina nesta época do ano.



Com 34 anos de trajetória, desde que foi criada na cidade de Fortaleza (CE), o grupo contabiliza mais de 40 CDs, seis DVDs e inúmeras canções de sucesso, a exemplo de 'Meu vaqueiro, meu peão', 'São João de todos os tempos' e 'Massa de mandioca'.



Na quarta matéria da série 'De carona no São João', confira como é a rotina da Mastruz com Leite no período junino. Até 21 de junho, você pode conferir curiosidades e detalhes sobre a relação de artistas baianos e nordestinos com os festejos juninos. As reportagens da série são veiculadas nos programas Isso é Bahia (7h às 9h) e A TARDE FM (17h às 19h), além do site e Spotify da A TARDE FM. Ouça: