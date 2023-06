"Melhor festa popular da Bahia", diz Jaques Wagner sobre São João

Presente no último dia de festas juninas no Pelourinho, na noite deste domingo, 25, o senador Jaques Wagner (PT) disse enxergar que o São João tem uma dimensão maior do que o Carnaval. “É a melhor festa popular do Nordeste e da Bahia. Diferentemente do Carnaval, que é concentrada em quatro, cinco ou dez cidades, o São João se espalha por toda a Bahia”, disse ao Portal A TARDE.

“Eu acabei de chegar da Chapada, e é incrível. A mesma música, a mesma alegria. É muita família, é uma coisa adorável. Eu acho uma coisa maravilhosa. Parabéns a Jerônimo por continuar valorizando o São João da Bahia”, concluiu.

Também curtiu o São João da mesma casa do Pelourinho o vice-governador, Geraldo Júnior (MDB), e o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro.

null Lucas Franco