“Meu primeiro grande sucesso foi na Bahia”, celebrou Nando Cordel - Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

O cantor e compositor pernambucano, Nando Cordel, cantou no Largo Quincas Berros D’água, no Pelourinho, em Salvador, durante o São João da Bahia.

Em conversa com o Portal A Tarde disse estar muito feliz de voltar à Bahia e frisou que o seu primeiro sucesso aconteceu aqui no estado. “É muito bom estar na Bahia de novo. Eu comecei praticamente a minha vida aqui na Bahia, o meu primeiro grande sucesso do mundo foi aqui na Bahia, é de dar água na boca quando eu olho para você. Eu desci aqui de avião na época e eu fiquei encantado, todo canto, todo mundo cantava é de dar água na boca. Virei sucesso e a Bahia sempre me abraçou”, contou os artista esboçando um grande sorriso.

Ele também salientou a importância do forró no São João o que, na visão dele é o pai e mãe de tudo. “O forró é uma coisa tradicional que deriva outros ritmos, mas o tradicional é que é a mãe de tudo, é que é o pai de tudo”, disse ele ao concluir a entrevista