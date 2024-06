No dia do santo casamenteiro, casais celebram seus amores no Parque

Show reuniu apaixonados nesta quinta - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Juntos há duas décadas, Cleide Conceição, 43, e Alex Nazário, 45, sempre tiveram o desejo de se casar em um 13 de junho devido à ligação do casal com os festejos juninos.

"São João, pra gente, é essencial. Digo a ela que troco os 10 dias de carnaval por um dia de São João com ela na minha vida", se declara o caminhoneiro, que criou até uma poesia à amada.

"Tem uma poesia para ela, autoria minha: 'Cleide, você é o farol do meu caminhão. Sem você, não tenho direção'".

O casal Cleide e Alex Nazário | Foto: Matheus Calmon | Ag. A TARDE

Eles viviam no mesmo bairro, em Cosme de Farias, mas só depois de 20 anos se cruzaram em uma rua e estão juntos há 20 anos. Com a poesia, a técnica administrativa se derreteu ao ouvir a homenagem.



"A gente fica sem palavras. Aqui é o amor da minha vida, alma gêmea, nascemos um para o outro".

"Acreditem no casamento"

Apesar de não ser devoto, o gastrônomo Cleidson Guedes, 38, conhece um pouco da história do santo que ajuda as pessoas a casar. Ele curtiu a festa com sua companheira, Graziele Rodrigues, 38.

O casal está junto há 13 anos e se conheceu em um show de Arlindo Cruz no Cais Dourado.

"Fui com minha mãe e ele com os amigos dele, chegou lá, nos conhecemos e estamos até hoje, eu e ‘casca de bala’", conta ela, que lamenta a pouca crença no casamento nos dias atuais.

"Que as pessoas tenham mais harmonia, mais amor no coração. Hoje em dia as pessoas não levam a sério o casamento, mas que sigam".

Cleison, por sua vez, lembra que o período é propício ao amor. "Fiquem juntinho, agarradinho, até ficar velhinho, pois São João é isso, estar com quem você quer".

Graziele Rodrigues e Cleidson Guedes estão juntos há 13 anos | Foto: Matheus Calmon | Ag. A TARDE

Deu match



Se antes era necessário um arraiá para conhecer o amor, hoje a tecnologia pode dar uma forcinha. Prova viva disso é a servidora pública Laís Neves, 32, que em um domingo, há cerca de dois anos, deu 'match' com o autônomo carioca Ramon Daniel.

"É um santo perigoso, entrega qualquer um. Mas esse homem é maravilhoso. Qualquer coisa do lado dele é ótimo", diz ela. O casal está namorando há 1 ano e 2 meses e, questionado sobre um passo adiante, Ramon é sucinto.

"Futuramente, quem sabe...". Após a resposta dele, ela dispara: 'Ouviu o moço, não é? Qualquer coisa, está gravado", brinca ela, que recomenda:

"Aproveitem na paz, a festa está linda. Troquem amores, é importante". Já Ramon deixa a dica para aproveitar a vida. "Aproveitem, se divirtam, se permitam".