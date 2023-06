Prefeitura divulga grade de atrações do São João de Santo Estêvão

A prefeitura de Santo Estêvão divulgou as atrações para o São João do município. Os festejos que começaram no último dia 3 seguem até o dia 25 deste mês, com apresentações multiculturais.

O Circuito dos Festejos juninos na Praça Sete de Setembro será palco de apresentações de manifestações culturais, exposições, quadrilhas juninas, shows com bandas locais e de destaque regional e nacional. A Praça recebe uma decoração com vários elementos que exaltam a cultura nordestina, com o colorido de milhares de bandeirolas, barracões para comercialização de comidas e bebidas, construção de cenários com stand temático, vila junina composta por casarios, capela, balões de São João, fogueira artificial, bonecos decorativos com trajes tipicamente nordestinos, entre outros elementos que convidam os visitantes para uma experiência pela tradicional festa junina.

A expectativa é de uma grande festa com organização e segurança. A festa contará com o envolvimento das Polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Guarda Municipal, Agente de Trânsito, com a unidade de pronto atendimento em saúde, módulo policial, circuito fechado e monitorado, estrutura de dois palcos, equipes para revista nos acessos ao circuito da festa, dentre outros.

CIRCUITO DA FESTA:

No dia 11, acontece o espetáculo de cores e muita arte com o III Encontro de Quadrilhas Juninas com a participação de municípios dos Territórios de Identidade Portal do Sertão, Recôncavo, Piemonte do Paraguaçu, Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte e SISAL.

Dia 13/6 às 17h, segue a programação cultural com a Quermesse Junina e Trezena de Santo Antonio, com brincadeiras como quebra-pode, corrida de sacos para adultos e crianças, pescaria, pau de sebo com prêmio em dinheiro, dança da fita. E mais Literatura de Cordel, Feira do Cacareco, apresentação musical com o grupo orquestra da Barriguda, Show com a banda Escravos do Forró

Os eventos acontecerão na Praça Sete de Setembro que se transformará na Vila Junina com Capela, barracas de comidas típicas, artesanato, trios de forró e muito mais.

Do dia 22 a 25 de junho acontecem as tradicionais comemorações dos festejos juninos na Praça Sete de Setembro. Para estes dias já estão confirmados grandes shows. E o forro também vai comer solto nas comunidades rurais e nos bairros com mais shows com artistas regionais.

22 de junho: Del Feliz, Jeanne Lima, Falamansa, Beth Dias

23 de junho: Igor O Rei da Farra, Luan Estilizado, Eric Gomes, Marcos & Belutti, Solange Almeida, Baby Ribeiro

24 de junho: Bloco as Caipirinhas, Willian Dicastro, Os Falcões, Magníficos, Gil Barbosa, Lucy Alves, Dona Flor; às 12h tem o desfile do Bloco As Caipirinhas

25 de junho: Bumba Meu Boi, Skankara, Forró Do Tico, Devinho Novaes, Beto Botho, Nadson O Ferinha, Chambinho do Acordeon, Brenno Oliveira; às 14h tem o cortejo do Boi Janeiro – O Bumba-meu-boi.

O Município de Santo Estevão, na Bahia, fica localizado no Território de Identidade Portal do Sertão, a 156 km de Salvador e a 40 km de Feira de Santana, banhada pelo Rio Paraguaçu e situada às margens da BR 116 sul com toda rodovia em pista dupla.

O Município de Santo Estevão, na Bahia, fica localizado no Território de Identidade Portal do Sertão, a 156 km de Salvador e a 40 km de Feira de Santana, banhada pelo Rio Paraguaçu e situada às margens da BR 116 sul com toda rodovia em pista dupla.