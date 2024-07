São João da Bahia completa quinto dia sem registro de crime grave

Equipes das Polícias Civil, Militar e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, monitoram o evento - Foto: Vitor Barreto/ASCOM SSP

O quinto dia do São João da Bahia no Parque de Exposições, em Salvador, terminou na madrugada deste domingo, 23, sem registro de crime grave contra a vida. Equipes das Polícias Civil, Militar e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, monitoram o evento.



Segundo a Polícia Civil, nas últimas 24h da festa, foram contabilizados 21 furtos e uma lesão corporal leve.

Mais de 32 mil pessoas estiveram no espaço de festas na capital baiana. A contagem do público é realizada pela tecnologia do sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública.

Cerca de 22 mil agentes das Forças da Segurança atuam nas festas juninas da capital, Região Metropolitana e interior do estado.