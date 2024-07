São João da Bahia contará com sistema integrado de monitoramento

Forças de Seguranças Públicas da Bahia estarão em ação no São João da Bahia - Foto: Vitor Barreto / Ascom SSP

Aliada a outros órgãos estaduais, as Forças de Seguranças Públicas da Bahia irão acompanhar as festas juninas em Salvador e no interior do estado, através Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e das Plataformas de Observação Elevada (POEs), que serão operadas pela Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O acompanhamento em tempo real será feito pelo CICC entre os dias 21 e 24 de junho, nos principais eventos realizados em Salvador. Já nas festas de São João das cidades de Cruz das Almas, Serrinha e Euclides da Cunha, as Plataformas de Observação Elevada e os veículos tecnológicos estarão em operação para garantir a segurança de baianos e turistas.

As ações nos festejos juninos serão feitas em conjunto pelas Superintendências de Telecomunicações, de Inteligência, de Gestão Tecnológica Organizacional e de Gestão Integrada da Ação Policial, pelas Polícias Civil, Militar e Técnica, além do Corpo de Bombeiros.

Também foram convidados representantes da Superintendência de Fomento ao Turismo, Secretaria Estadual da Saúde, Secretarias Municipais de Ordem Pública e de Mobilidade, Transalvador, Guarda Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, CCR Metrô, Casa Militar do Governador e Fundação Gregório de Matos.