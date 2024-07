São João da Bahia: segundo final de semana terá 4 dias de festa

No primeiro final de semana de festa, o São João da Bahia recebeu 100 mil pessoas em 3 dias - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

A festa no Parque de Exposições durante os festejos juninos já se tornou tradicional em Salvador. O São João da Bahia começou na última quinta-feira, dia 13 de junho e segue até o dia 2 de julho (terça). Ao todo serão 12 dias de evento, com mais de 100 atrações escaladas para fazer a alegria do público, divididas entre o palco principal, pranchão e coreto, novidades de 2024.

Essa semana, quando a festa vai do dia 21 (sexta), até o dia 24 (segunda), passarão pelo Parque de Exposições nomes como Filomena Bagaceira, Marcynho Sensação, Ana Castela, Clayton e Romário, Bruno Rosa e Limão com Mel (sexta, dia 21); Priscila Senna, Del Feliz, Gustavo Mioto, Papazoni, Bell Marques e Tierry (sábado, 22); Juciê, Diego e Victor Hugo, Eric Land, Luan Santana, Marcos e Belutti, e Tarcísio do Acordeon (domingo, 23); e Japinha Conde, Murilo Huff, Lauana Prado, Zé Vaqueiro, Dorgival Dantas e Thiago Aquino (segunda, 24), no palco.

No pranchão irão se apresentar Berguinho, Vitinho, Dois Amores e TK Rei do Bar (sexta, 21); Juliano Madeirada, Marquinhos Novaes, Pra Casar e Will Coelho (sábado, 22); Junior Marques, Franquinho Vaqueiro, Baby Som e Licor com Mel (domingo, 23); e Forró Saborear, Sâmya Maia, Eline Martins e Dan Ventura (segunda, 24).

Já no Coreto, se apresentam Rodrigão Cantor, Renatinho, Bimbinho, Edy Xote, Me Siga, Menina Faceira e Os Romeros (sexta, 21); Caique, Pedro Sampaio, Magnata, Beluco Sertanejo, Juliano Madeirada, Renan Pinheiro, Sarapatel com Pimenta, no sábado, dia 22. No domingo, dia 23, que se apresenta são Marimbada, Letícia Brasil, Nadia Meireles, Cassali, Dudu France, Mudernin, Lucas Araujo; na segunda (24), Chavan el Gringo, Willian Oliver, Zé de Tonha, Liziane Príncipe, Banda Imortal, Fábio Aquino e Alex Sandre.

Quem for ao Parque de Exposições esses dias pode, além de se divertir, levar 1Kg de alimento não perecível para ajudar com a campanha Bahia Sem Fome, que irá montar um ponto de coleta no espaço. O São João da Bahia no Parque de Exposições é organizado pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), do Governo do Estado da Bahia, com patrocínio da Pixbet e Itaipava.



Primeiro final de semana

No primeiro final de semana de festa, o São João da Bahia recebeu 100 mil pessoas em 3 dias. Danniel Vieira, Fábio Carneirinho, Adelmário Coelho, Heitor Costa, Felipe Amorim, Maiara & Maraísa, Netto Brito, É o Tchan, Durval Lelys, Igor Kannário, Nadson O Ferinha, Solange Almeida, Luiz Caldas, João Gomes, Marcia Fellipe e Psirico passaram pelo evento, com shows no palco.

Tay Agazzi, Página Virada, Léo Fera Forrozão, Fábio Carneirinho, Guig Ghetto, Péricles & Leonardo, Danilo Sori e Na Carona foram as atrações do Pranchão. No Coreto, passaram Lyandra, Andressa Arruda, Zé da Galera, Rosa da Lama Preta, Everton Cardoso, Dammys Chaveirinho, Rafael Mendes, Elvis Salgado, Filé de Camarão, Pincel, Rege FX, Prazer Love, Livia Nunes, Lucas Freitas, Elly Nascimento, Karin Barros e Bom da Pisada.