São João terá campanha para proteger mulheres contra o assédio

A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM-BA) realiza, durante o São João em Salvador e no interior do estado, a campanha “Oxe, Me Respeite!”. Serão distribuídos materiais informativos sobre a violência contra a mulher e os canais de denúncia. Além disso, os agentes públicos serão capacitados para atuar nos festejos.

A pasta estará presente nas cidades de Irecê (ação conjunta com município); Amargosa (ação conjunta com município); Andaraí; Cruz das Almas (com a Unidade Móvel); Ibicuí; Jequié (ação conjunta com o município); Lauro de Freitas (ação conjunta com município e com a Unidade Móvel); Mucugê; Salvador e Santo Antônio de Jesus.

Outro ponto de atenção é a fiscalização de produtos e gêneros alimentícios. O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), está preparando a Operação São João 2023, para garantir a qualidade dos produtos comercializados durante as festividades juninas na Bahia.

A ação envolverá a intensificação da fiscalização nos aspectos quantitativos, como embalagens de produtos consumidos durante as festas juninas, além da verificação da conformidade na comercialização de fogos de artifício. Serão fiscalizados produtos como amendoim e seus derivados (pé-de-moleque, paçoca, cocadas), leite de coco, canela, milho e seus derivados farináceos (farinhas, fubás, milho de pipoca, milho para canjicas), doces, bebidas (licores, batidas, vinhos), misturas para bolo, hortifrutigranjeiros embalados, entre outros.