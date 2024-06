Solange, Nadson e mais: veja fotos do segundo dia no Parque

Nadson O Ferinha foi uma das atrações mais esperadas da noite - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O São João da Bahia seguiu a todo vapor com uma programação vasta, nesta sexta-feira, 14, com diversas apresentações no Parque de Exposições, em Salvador.

No line up, estiveram Netto Brito, É o Tchan, Durval Lelys, Igor Kannário, Nadson O Ferinha e Solange Almeida, além das atrações do Pranchão e do Coreto.

Do arrocha romântico, passando pelo forró e até pagodão, não faltou animação. Confira os registros da noite: