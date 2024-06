Tarcísio do Acordeon lança projeto "No Rolê com Tarcísio" | A TARDE

Um evento exclusivo para convidados, nesta terça-feira, 28, apresentou a label "No Rolê com Tarcísio". O lançamento, que contou com a presença de jornalistas, empresários, influenciadores e produtores culturais de todo o país, revelou os primeiros detalhes do projeto.

"No Rolê com Tarcísio" é um evento liderado por Tarcísio do Acordeon, que já tem passagem confirmada por três cidades do Nordeste: Salvador, Recife e Aracaju. O projeto pretende se expandir para todos os estados brasileiros, oferecendo uma experiência com momentos de sanfona, roda de forró, piseiro e várias outras surpresas. Artistas convidados também participarão, proporcionando momentos intimistas e de interação com Tarcísio.

A estreia do evento, na capital baiana, acontecerá no dia 17 de agosto e será realizado no Centro de Convenções de Salvador. Em junho, Tarcísio fará uma série de aproximadamente 40 shows pelo Nordeste, aquecendo o público para o início oficial do "No Rolê".

"Não vejo a hora de pisar no palco do 'No Rolê', que é um projeto com a minha cara, do meu jeito, onde vou poder fazer o que mais gosto: cantar, tocar, alegrar as pessoas e receber meus amigos da melhor forma possível", comenta Tarcísio do Acordeon. O projeto é de realização da 2B entretenimento, em parceria com a Tapajós Produções.

